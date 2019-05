Kehala ringil sai näha plekimõlkimist ja tossu

Värvikirev auto lendab üle hüppeka, tõmbab külje ette ning kihutab tossupilves järgmisesse kurvi. Betoonsein on ähvardavalt lähedal ning punane püss kihutab ninaga kivisse. Tiim tõttab kohale ja kontrollib kapotialust. Kiirabibrigaad veendub, et juhiga on kombes, ning peagi lendab rajale järgmine driftija.