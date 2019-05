Kevadtormi jälgede silumine kestab veel nädalaid

Suurõppus Kevadtorm tõi nädalaks kokku üle 5000 osaleja, kes kasutasid sõjapidamiseks kõikvõimalikke masinaid alates tavalistest sõiduautodest ja lõpetades üle 60 tonni kaaluvate tankidega. Õppuse käigus nii masinatega kui ka muul moel tekitatud kahjust on lõviosa tänu uuele mobiilirakendusele juba kaardistatud ning parandustöödega hakkab tegelema kaitseväe lepingupartner.

"Põhimõtteliselt silume ära kõik jäljed. Ka need, mis on sügaval metsas," lubas 1. jalaväebrigaadi teavitusspetsialist Marina Loštšina. Kui kaua selleks aega kulub, on tema sõnul keeruline öelda: see sõltub koostööpartneri tööde mahust, aga ka näiteks ilmast, sest märjale maastikule võib silumisega uuesti kahju teha.

Tööd seatakse prioriteetsuse alusel järjekorda. Nimekirjas kõige kõrgemal kohal on üldkasutatavad alad, sealhulgas teed, millelt hakati padrunikesti koristama juba lahingu käigus.

Ehkki imitatsioonivahendid ja nende kestad ei ole iseenesest ohtlikud, on neil teravaid servi, mis võivad lõhkuda rehve.

Autoga lahingukohast üle sõites tasub aga alati ettevaatlik olla. Ehkki Ida-Virumaa teedel vuras Kevadtormi jooksul väga rasket tehnikat üle 60 tonni kaaluvate tankideni välja, polnud siiski ohtu, et ülirasked masinad teele kahju teeksid: roomikud tagavad selle, et tanki raskus jaguneks ühtlaselt. Kõik liikumised olid maanteeametiga kooskõlastatud. "Üksikutes kohtades sai tee kahjustada, aga mitte põhimaantee − need kahjud kõrvaldame samuti," lubas Loštšina.