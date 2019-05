Juhtkiri: Jabur olukord Papiaru teel

Ilmselgelt ei ole kõnealune ristmik jalakäijatele kõige ohtlikum koht Rakveres ja lähiümbruses. Sajad tuhanded eurod, mis ühe ristmiku sulgemine ettevõtetele aastas maksma läheb, tulevad lõppkokkuvõttes ju meie kõigi taskust, sest mingil hetkel jõuavad need kas siis betooni, liha või teraviljasaaduste hinda. Ja isegi hästi, kui nii läheb, sest must stsenaarium võib tähendada ka töökohtade vähenemist või kadumist.

Millegipärast paistab lool olevat küljes väike väljapressimise mekk. Kui ristmiku (isegi koos kergliiklustee ja korraliku valgustusega) saaks Rakvere valla esindaja sõnul valmis ehitada veidi enam kui veerand miljoni eest (millest 65 000 eurot vallal isegi olemas on), aga ettevõtete aastane kahju võib ulatuda poole miljoni euroni ja üle sellegi, siis tundub, et vald nagu ootaks, et ettevõtted oma rahakotirauad lahti lööksid ja kahjude vältimiseks ise ristmiku remonti panustaksid.

Täna saame targemaks, sest ettevõtete surve vallale tühistada otsus, mis näeb ette ristmik 1. juunist raskeveokitele sulgeda, on suur.

Eestis oleks vaja nii-öelda piiriülest teehaldajat. Ilmselt tekitaks see küll lisabürokraatiat, aga küllap oleks ka nii mõnigi praegune jabur olukord olemata.

Aga loo kokkuvõte on see, et igal juhul on vaja Rakvere põhjapoolset ümbersõiduteed. Tõrremäe Circle K tagant Roodeväljale, nii, nagu seda aastate eest kavandati. Siis oleksid hundid söönud ja lambad terved.

