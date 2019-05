Paraku on karm konkursisõel võtnud taas paljudelt võimaluse suurel peol staadionimurul tantsu keerutada. Kas see on õiglane või mitte?

Ühed ütlevad, et staadion pole kummist – kui see tantsijaid pilgeni täis toppida, pole ruumi mustreid moodustada ega õieti liigutadagi. Õige jutt. Teised arvavad, et kel sammud selged, need peaksid vähemalt mõne tantsuga murule saama astuda. Ka õige. Kolmandad tähendavad, et ehk tekitab kõrvale jäämine tahtmise kvaliteedile rõhuda. Jälle õige. Neljandad, et ega siis keegi üksnes peo pärast tantsi. Tõsi seegi.