On uue kuu üks järjekordne teisipäev. Sisenedes ruumi, näed tõelist siginat-saginat. Kaetakse lauda, kallatakse šampust, seinte ääres seisavad lilli käes hoidvad prouad-härrad. Saabub vaikus, veidi eemal esiplaanil seisavad sünnipäevalapsed. See on Haljala päevakeskuse Rukkilill pensionäride järjekordne kogunemine, tähistamaks uue kuu sünnipäevi.