Tapa Karja tänav on tööstuslinnaku peatänav, kuid see oli väga halvas seisus. Mullu remonditi tänava esimene osa kuni raudtee haruteeni, tänavu on kavas rekonstrueerida ülejäänud 635 meetri pikkune tänavalõik kuni kaubajaamani. Rajatakse uus teealus, sõidutee saab korraliku katte, ehitatakse tänavavalgustus ja kinnistute mahasõidud.