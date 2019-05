Rakvere teatri laval esinevad kahel päeval puuetega inimesed

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja ansambel Viu on käinud kultuurifestivalidel esimesest korrast saati, praegu on ansamblis 14 puudega inimest ja toetajaliiget. “Iga hooaega alustame mõttega, et teeme oma kava. Oleme teinud selle mõnel ühiskondlikult aktuaalsel teemal ja see festival on olnud meile stiimuliks. ­Tänavu oleme teemaks võtnud saarte laulud – hindame oma keskkonda ja kutsume saarte elanikke läbi laulude saartele tagasi,” rääkis Saaremaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Marju Saar.