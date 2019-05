Fotonäitus on kummardus filmitegijatele, kelle väsimatu töö on aidanud hoida ja tutvustada eesti kultuurile olulisi väärtusi.

Kinoklassika kulissidetagused kaadrid on tabanud eesti parimate fotokunstnike kaamerasilm. Välja on pandud Andres Teissi, Tõnu Talivee, Patrik Tamme, Vahur Puigi, Villu Reimani, Raivo Tiikmaa, Herkki-Erich Merila, Heikki Leisi, Tõnu Nooritsa, Viktor Menduneni, Riina Varoli ja Martin Lazarevi looming.

Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik ütles, et näitus kätkeb eesti filmikunsti arengu õndsamaid hetki. “Kaadrites kaadritagusest elust on esile toodud režissöörid, operaatorid ja muidugi ka näitlejad. Fotodel on näha mikrofonid ja kaamerad ehk kuidas filmiloomise protsess käib. Mustvalge foto annab seda eriti hästi edasi,” kõneles Varik. “Ja muidugi on kõik jäädvustajad suurepärased fotograafid,” lisas ta ning soovitas vaatajail kindlati lugeda piltide juures olevaid tekste.