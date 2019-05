Marko Mihkelson: Ratase valitsus jätkab Eesti välispoliitika lammutamist

“Kas te nägite Le Peni kõrval Prantsusmaa suursaadikut? Loomulikult mitte. See on ilmne indikatsioon, kuidas suhtub antud visiiti Prantsusmaa. Loomulikult ei jõua Le Pen Tapale, kus teenivad NATO pataljoni koosseisus prantslased, sest NATO on Le Penile ju “punane rätt”,” ütles Mihkelson.

Tema sõnul on EKRE jutt sellest, et nad ei jaga Le Peni Venemaa kohta käivaid seisukohti, küll aga on neil ühine arusaamine euroliidu tulevikust, petujutt ja kõik see on Eesti rahvuslike huvide vastane.