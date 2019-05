Tee sulgemine maksaks ettevõtetele sadu tuhandeid

Roodeväljal asuva Swetraki betoonitehase tootmisjuht Ivar Maran rääkis, et Haljala kaudu sõites pikeneb teekond tehaseni 28 kilomeetri võrra. “Kui arvestada, et põhiosa meie toodangust veetakse Tapale, siis tähendab see, et autod peavad sõitma senisest poole rohkem,” lausus ta. Swetrakist sõidab Papiaru tee ja Näituse tänava kaudu aastas välja üle 700 veoauto.