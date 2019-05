Patrullpolitseinikud testivad vormikaameraid

Praegu on patrullpolitseinike kasutusse antud 150 kaamerat ja aasta jooksul neid lisandub. Vormikaamera kinnitub vormivestile ning sellega salvestab politseinik toiminguid, mida turvalisuse tagamisel teeb.

"Inimene võib politseiga kohtudes eeldada, et vormikaamera töötab, kuid soovitame politseinikel enne salvestusnupu vajutamist sellest veel kord teada anda," ütles Toom. Ta rõhutas, et politseinikke on juhendatud võtma arvesse ka ohvri abitut seisundit. "Šokis, vigastatud või muus delikaatses olukorras kannatanute puhul tuleb lisaks menetluse huvile kindlasti lähtuda ka inimväärikuse kaitsest," lausus ta.