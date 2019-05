Küllap kerkib küsimus, kas neid salvestisi pidi avalikustama, nagu Virumaa Teataja seda tegi. Neid salvestisi kuulates kaob ka kroonilisel pessimistil viimanegi kahtlus, et lähisuhtevägivald on lihtsalt mingi naise-mehe omavaheline togimine, mis on eksisteerinud aastasadu ja olevat mõnes kultuurikeskkonnas isegi armastuse märk. Ja see ei ole mitte ainult madalalaubaliste, aukus silmade ja sisselangenud ninajuurega alkohoolikute pärusmaa. Konverentsil peetud diskussioonis selgus, et Viru-Nigula vallas oli üks naine kurtnud mehe kohutavate tegude üle kodus. Keegi teda aga ei uskunud, sest mees oli vallas väga lugupeetud isik. Küllap on tänini.