Juhtkiri: kaugel-kaugel Brüsselis

Kui riigikogu valimiste puhul ilmselt ei teki erilist küsimust selle kohta, kuhu ja milleks me inimesi valime, siis Brüssel ja Strasbourg on väga kaugel ja europarlamendis toimuvgi jääb lõviosa inimeste jaoks väga kaugeks. Seetõttu ei viitsita ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal hääletamas käia.

Viis aastat tagasi osales Lääne-Virumaal eurovalimistel alla 30 protsendi ehk enam kui poole vähem inimesi kui riigikogu valimistel. Aga kui võimalus on antud, siis on mõistlik oma tahet avaldada.

Mis vahet on lihtsa inimese jaoks Yana Toomil, Tunne Kelamil ja Jaak Madissonil? Miks peaks maainimene end kodust välja ajama, et ühele või teisele hääl viia?

Lisaks mõjutab valimisaktiivsust nüanss, et kui riigikogu valimistel on inimestel vähemalt mingigi võimalus anda hääl tuttava või tuttavapoolse inimese kasuks, siis europarlamenti kandideerijad jäävad sageli kaugeks. Mis vahet on lihtsa inimese jaoks Yana Toomil, Tunne Kelamil ja Jaak Madissonil? Miks peaks maainimene end kodust välja ajama, et ühele või teisele hääl viia?

Paljude vaatlejate arvates on tänavused europarlamendi valimised, mis toimuvad vahetult pärast riigikogu valimisi, Eestile protestivalimised. Ja suurima noosi võtavad ennustuste kohaselt need erakonnad, kes riigikogus opositsiooni jäid, ehk sotsid ja reformierakond. Ühiskonnas on lihtsalt liiga palju neid, kellele ei meeldi see, mis Eesti riigis toimub, ehk see, kuidas ja milline valitsus moodustati, ning nüüd siis väljendatakse oma meelsust saadikuid Euroopasse läkitades.