Tulevikuennustus “Kreisiraadio” moodi

Kui suu on võimsalt valla, siis peaks ka sealt tulev võimsa ja ehedana mõjuma. Kui saab valla olla. Laulukaare allgi on kõlanud võimsad viisid, näiteks Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi loodud “Mu suul ei ole sulgejat”. Märgilise tähendusega pala tänases Eestis. Siiski, võibolla ehk mitte nii märgiline kui huumorisaate “Kreisiraadio” sketš kunstnik Jürarrak Parkist, kes veenilaienditega võitlevaid modelle korrale kutsudes kujutas pildil “kinnise suuga laulupidu”. Nii et ei me tea, milliseks meie ühislaulmine siin Eestis kujuneb, aga kui me inimestena võtame hetke selle üle mõelda, siis teame, milliseks me tahame, et see kujuneks.