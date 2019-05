Lääne-Virumaal elatakse avarates, aga vanades ruumides

Neljatoalisi oli 15,6 protsenti eluruumide üldarvust, ühetoalisi 8,7 ja viietoalisi 7,4 protsenti. Kui Eestis keskmiselt on ühe elaniku kohta 1,2 tuba ja 28,8 ruutmeetrit eluruumi pinda, siis Lääne-Virumaal on need numbrid pisut suuremad: 1,3 tuba ja 31,2 ruutmeetrit pinda.