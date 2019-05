Golfimänguga saab Ojasaare väljakul peagi tasuta tutvust teha

“Kellele hakkab mäng meeldima, see saab kindlasti edasiseks häid nõuandeid, mida teha, et golfiga sinasõprust veelgi süvendada. Golf on kindlasti üks tervislikumaid spordialasid, mis sobib harrastamiseks alates maast madalast kuni kõrge eani välja – see on elukestev hobi.”