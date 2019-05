Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe erialalaagrite hooaeg algab täna Väike-Maarjas  

"Erialalaager on gümnaasiumiõpilaste sisekaitseõppe õppekava lahutamatu osa. See tähendab, et enne laagrit on vaja koolis aasta jooksul omandada teadmisi päästeeriala, päästevahendite, päästetehnika, ohuhinnangute ja muu sellise kohta," selgitab sisekaitseakadeemia täiendusõppekeskuse nõunik, sisekaitseõppe eestvedaja Priit Männik.