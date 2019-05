Venevere küla tähistab esmamainimise 485. aastapäeva

Eespool nimetatud seltsi eestvedaja Eerik Lumiste sõnul toimus eelmine külapäev 15 aastat tagasi ning siis oli tähtpäeva tippsündmuseks Heino Rossi raamatu "Venevere" esitlus. "Seekord me raamatut välja ei anna, sest oleme neid vahepeal avaldanud kuus," rääkis Lumiste ja lisas, et külapäeval oodatakse rohket osavõttu nii Veneveret ümbritsevatest küladest kui ka kaugemalt.

Lumiste selgitas, et Veneveret on esimest korda mainitud 1534. aastal, kuid võib arvata, et elu tekkis seal kandis juba 1800 aastat tagasi. Seda kinnitab Venevere lähedal Luusikal asuv kahekümne lohuga kultusekivi. Et kividesse lohkude tegemise tava hääbus kolmandal sajandil, pidi seal juba enne küla olema.