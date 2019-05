Sisekaitseakadeemia 3. aastapäevaretk jõuab läbi Virumaa metsade ja rabade Väike-Maarjasse

"See retk paneb proovile osaleja vaimsed ja füüsilised võimed. Hea ühtekuuluvustunde tugevdamiseks viimegi eri sisekaitsevaldkondade esindajad koos võistlema. Lihtne see kindlasti ei ole ning retke lõpetavad ainult tugevamad," tõdes Kreek. "Aga selles asja võlu just seisnebki – võtta väljakutse vastu ning see raske asi lõpuni teha," lisas ta.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link sõnas, et retkega tähistab sisekaitseakadeemia oma sünnipäeva. "See matk liidab koolipere ühtseks ja võimaldab rakendada koolis omandatut. Samas ei ole ka vähem tähtis igaühe võimete proovilepanek ja retkelt saadud positiivne emotsioon," kõneles Link.

Ta lisas, et tänu retkele on sisekaitseakadeemia inimesed Eesti kogukondadele rohkem nähtavad, tuues turvatunnet ja luues seda koos.

Retkel teist aastat osalev justiitskolledži korrektsiooni eriala kadett Erlend Kanarbik lausus, et läheb retkele eesmärgiga end taas ettenägematute ülesannetega proovile panna. "Retke läbimine vajab stressitaluvust ja kohanemisvõimet, sest me ei tea kunagi ette, mis ülesanne järgmises punktis tuleb. Sellise stressi ja kohanemisvõime testimine on nii põnev kui ka oluline igapäevaelus, sest ootamatu olukord võib ette tulla millal iganes," sõnas Kanarbik ning lisas, et samuti on lihtsalt mõnus oma sõpradega looduses viibida ja lähedasemaks saada. "Finišisse jõudmise tunne on aga täiesti meeliülendav."