Laagerdavad võrkpallurid põikasid Kadrinasse

Jutuajamises noortega jäi kõlama mõte, et edasi viib püsivus ning õppimist saab ühitada sporditegemisega. Tunti huvi, mis võistkondade vastu koondislased mängida on saanud, ning kus riikides reisinud. “Minu jaoks oli kõige parem seda kuulda, kui üks noor küsis, kas nad trenni ka teha saavad. See on ju põhiline, mille pärast nad saali tulevad. Meil oli hea meel korra kohal olla. Meie poolt väga väike vaev, nendele ehk lisaenergia tulevikuks,” sõnas koondise kapten.