Maadlejad korjasid pika traditsiooniga võistlustelt uhke medalisaagi

“Kohtunik ajas trikoo värvid segamini. Ründaja võttis kaks punkti ja olukorda valitsedes hakkas parteris ülevedu sooritama, aga Tallinna maadleja Veli Pütsepp põgenes hirmunult matilt, millega oleks pidanud teenima hoiatuse ja kaks võidupunkti Rakvere maadlejale. Paraku ajas kohtunik maadlejad segamini ja karistas Rakvere maadlejat,” kõneles Treiman ning lisas, et Artur vääris turniirivõitu ja näitas, et oli selle kehakaalu parim, hoolimata märtsi lõpus Tallinn Openil saadud näpuvigastusest.

Aron Lavrits Kadrinast spordiklubist Caaro saavutas (+35 kg) teise koha. Treener Marger Pormann sõnas, et finaalivastane oli Aronist koguni 21 kilogrammi raskem ja see määras ära, et sel korral kuldmedalit ei tulnud.