Töötukassa: “Tuleviku tööturul on oodatud nutikad, loovad ja paindlikud inimesed”

Kui lähed õppima

Tunne ennast, oma eelistusi, tugevusi ja arengukohti.

Oluline on need seostada tööturul toimuvaga. Küsi arvamust oma perelt, sõpradelt, õpetajatelt – mida nemad näevad sinu tugevustena? Analüüsi kindlasti ka ise, millised on need valdkonnad, milles soovid oskuseid omandada ja teadmisi juurde saada. Visualiseeri, millisena kujutad ette enda elu peale õpinguid. Kinni ei tasu jääda üksnes tuttavate huvialade juurde. Järjest rohkem räägitakse, et edu tagab T-kujuline kompetentsus – laiapõhjalised teadmised-oskused mitmes valdkonnas ning süvateadmised ühes (või samuti mitmes) valdkonnas.

Uuri võimalusi mitmesugustes õppeasutustes. Mõtle, kas ja kus on võimalik valitaval erialal rakendust leida. Tuleviku tööturul on oodatud nutikad, loovad ja paindlikud inimesed, kes on valmis õppima kogu elu ning kohanema muutustega.

Kui pärast gümnaasiumi lõppu otsustad võtta vaheaasta, siis oluline on mitte lihtsalt koju istuma jääda, vaid leida võimalusi oma oskuste ja teadmiste kasvatamiseks ning edasise paikapanemiseks. Kui jääd hätta, siis lepi kokku aeg töötukassa karjäärinõustajaga vestlemiseks.

Kui mõtled tööle minna

Vähese töökogemuse puhul alusta praktikast, vabatahtlikust tegevusest või hooajatööst. Kirjuta huvipakkuvatele tööandjatele ise, kasvõi juba seetõttu, et tööandjad hindavad julgust ja pealehakkamist.