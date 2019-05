Noorte ootused tööle – normaalsed

Sel kevadel Rakvere ametikoolist logistiku ametitunnistuse saav Kevin Varzin (19) on noor inimene, kuid tulevastele tööandjatele põnev leid. Tal on olemas töökogemus ja ideed. Noorteprogrammis Samsung Digi Pass lõi ta oma meeskonnaga äpi, mis aitab logistikateekonda lihtsustada. Üks on mõistagi teooria, kuid noormehel on ka huvitav praktiline kogemus. Nagu nii mõnelgi noorel, on tema tööristsed saadud klienditeenindajana. Sellest kevadest, kui paber taskus, julgeb ta mõelda suuremalt – logistiku töö köidab teda.

“Põhjus on väga lihtne, sest mulle meeldib inimestega suhelda ja korraldada protsesside kulgu,” sõnas Varzin. Selles töös peitub tema jaoks oluline: suhtlemine, organiseerimine, probleemide lahendamine ja rutiinivabadus – just see, mida ta otsib ühe töö juurest. Leti taga ja meeskonnas töötamise positiivne kogemus on tal olemas, lisaks teadmine, et töö puhul on tähtis ka lahe ja rõõmus seltskond.