Enamik maakonna majutusasutusi ei vasta nõuetele

Päästjate hinnangul vastasid tuleohutusnõuetele Väike-Maarja õppekeskuse õpilaskodu ja Aqva hotell. Nädala vältel alustati kuus väärteomenetlust, määratud trahvide kogusumma on 240 eurot.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim ütles kontrolli tulemusi kommenteerides, et suurimaks murekohaks on tuletõkkeuste hoidmine avatud asendis.

“Vabanduseks tuuakse klientide liikumismugavus, see tähendab, et kohvritega liikudes on ebamugav sulguriga varustatud ust avada,” selgitas Siim. Päästeametnik viitas tehnilistele lahendustele, millega oleks tagatud nii ohutus kui ka mugavus. Peamistest probleemidest rääkides nimetas ta veel trepikojas põlevmaterjali hoidmist.