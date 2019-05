Kreisilaat sulgeb 7. juuni õhtust 9. juuni õhtuni liiklusele peale Kastani puiestee Võimla ja Spordi tänava, üritused on ka spordikeskuse parklas. Samuti on saunafestivali tõttu liiklusele suletud pangamajaesine.

Laada korraldaja, Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu rääkis, et Kastani puiesteel tagatakse operatiivsõidukitele nelja meetri laiune läbipääsukoridor. “Laadalised kõnnivad kastanite all ja kauplejad on kahel pool, näoga kastanite poole,” ütles Põllu.