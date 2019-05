Kaido Külaots: muidugi ulatuvad mu ambitsioonid kõige kõrgema tipuni

Neljapäeval käis Kaido Külaots malepisikut süstimas Tapal, kus ta ligi tund aega rääkis oma karjäärist ja eesmärkidest ning andis seejärel simultaani kahele tüdrukule, tosinale poisile ja ühele õpetajale. Pärnu lähistelt Paikuselt pärit malemeister hakkas malet mängima viieaastaselt ja peagi leidsid vanemad, et poisil on talenti ja pole mõtet seda kulutada lihtsalt kodus isa vastu nuppe tõstes. “Millegipärast jäi mulle mulje, et isa viib mind käekõrval jalgpallitrenni. Aga olid hoopis malendid. Okei, mõtlesin, kui male siis male, see paistab ka huvitav.”