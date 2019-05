Näpi kool võtab teatepulga üle Vaeküla koolilt

Vaeküla kooli ja ka peatse Näpi kooli sümboliks ja maskotiks on siil. Siilid ei puudunud ka visioonipäeva esinemiskavast ja andsid mõista, et nende kooli lapsed on nagu siilid: pahanduse korral võivad küll turtsuda, aga loomu poolest on nad uudishimulikud.

FOTO: Vladislav Musakko