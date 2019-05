Varangule rajati Kevadtormi käigus uus jalakäijate sild

Pioneeripataljoni ülema major Ainar Afanasjevi sõnul on aitamisrõõm üks suuremaid. "Tagasi tsiviilellu suunduvad reservväelased on teinud väga head tööd. Ma olen kindel, et sild püsib ning teenib Väike-Maarja rahvast pikki aastaid," lausus Afanasjev.