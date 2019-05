Täna lõppes kaitseväe õppus Kevadtorm

Tema hinnangul läks õppus hästi ka seetõttu, et puudusid õnnetusjuhtumid ja vigastatud. Küll möönis kindralmajor keskkonnaprobleeme, mida kaitsevägi õppuse käigus tekitas. "See ei ole nii hästi, aga paljud nendest asjadest olid ette teada ja nendest oleme hästi palju õppinud. Nagu näiteks looduskaitse osas, kus me nüüd vaatame, kuidas neid asju teinekord paremini teha," lisas kindralmajor Herem.