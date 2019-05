TLÜ Rakvere kolledž tähistas meenutustega 20. aastapäeva

Rakvere kolledži direktor Silver Pramann rääkis, et pidustustel võeti tähestikuna läbi kooli ajalugu. "Igal tähel oli oma teema. D-tähe all olid näiteks direktorid," sõnas Pramann.

Silver Pramann ütles, et koosviibimisel jäi kõlama mõte, et need 20 aastat on olnud põnevad. "Aja jooksul on kõik ka muutunud – olnud erinevad inimesed, hooned," lisas ta.