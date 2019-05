Eesti sai esimese ujuva ilmajaama

Poi-ilmajaam registreerib õhutemperatuuri, õhurõhku, tuule kiirust ja suunda ning selle multiparameetriline sond vee kvaliteedi näitajaid (hapnik, hägusus, pH, temperatuur jm). Olulisim muudatus võrreldes senise seirega on see, et mõõtmised on automaatsed, suure ajalise ja sügavustihedusega ning andmed hakkavad laekuma keskkonnaagentuuri kodulehele reaalajas. Seega on võimalik vee kvaliteedimuutusi jälgida pidevalt.