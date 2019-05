Muinasjutumustrid on need, mis püütakse lahti rullida Tapa muuseumi õues. Tapa valla lasteaia Pisipõnn Päikesekiire rühma poisid-tüdrukud on nõu ja jõuga kaasa löömas lastele mõeldud muuseumiprogrammis. Plaanis on kuulata muinasjutte, mängida, tantsida ja joonistada. Igaüks, kes võtab ühes T-särgi, saab sinna maalida uhke mustri.