Tsiklid pakuvad Männikumäel vaatemängu

Korraldaja Tapa Traieliklubi MTÜ eestvedaja Mati Karuauk kõneles, et sel aastal on kõik traielirajad Männikumäel ning pealtvaatajatel on lihtne eri kohtades katseid vaatamas käia. Traielis käib sõit täpsuse peale. Võistleja peab liikuma mööda rada piiretest välja minemata. Kui tasakaal kaob ja jalg läheb maha, tulevad karistuspunktid.