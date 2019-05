Teatrisaalis toimub balansseerimine traagilise ja koomilise piirimail

Mis toimub selles korteris? Kas vana mehe tütar ütles tõesti, et jätab mehe üksi Pariisi ja kolib ise Londonisse? Või mõtles mees selle välja? Kas see neljakümnendates mees, kes liigub ringi elutoas ja köögis, on tundmatu või tuttav, keda vana mees enam ära ei tunne? Ja kas korter on ikka vana mehe oma või usub ta, et on kodus, kuigi tegelikult on kuskil mujal? On ta omade või võõraste juures?