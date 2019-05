Vinni spordikompleks võtab järjest enam ilmet

Lääne-Virumaa ühe esinduslikuma ja populaarsema spordibaasi juht Ergo Prave tõdes eile spordikompleksi võimlemissaali sarikapeol, et nõudlusest nende baasi puhul puudust ei tunta. Pigem on tükk tegemist, et kõik soovijad sobival ajal mõistlikel tingimustel ära mahutada. “Majutuskohti on meil üle kahesaja, aga tahtjaid on teatud perioodidel isegi tuhande ringis,” tõi ta ilmeka näite.