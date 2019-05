Lontova seiklusparki kerkib puhkemaja

Maja kahel korrusel on kuus kahe- kuni neljakohalist tuba, milles saab kokku ööbida lausa seitseteist inimest. Lisaks valmib seal saal 50 inimesele ning lõõgastuda saab Soome saunas.

Lontova seikluspargi omanik ja rajaja Revo Koha ütles, et mõte teha puhkemaja tuli elust enesest. “Külalised on palju küsinud, kas neil on ka ööbimiskohta,” rääkis Koha.