Jänedal läheneb salapärane “Õnnelik tund”

Jäneda mõisa tegevdirektor Enno Must rääkis, et kuigi Jäneda Pulli Tallis on Märt Meose ja R.A.A.A.M.-i eestvõttel tehtud teatrit juba kümmekond aastat, on mõisa osalus olnud seni passiivne ning piirdunud hoone teatrisaaliks ehitamise ja lavastuste sünniks tingimuste loomisega.