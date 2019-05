Greete Steinburg oli Rõuges kiireim naine

Greete Steinburgile ei ole Eesti maastikurattasarja Rõuge etapil seni veel ükski naine vastu saanud. Greete Steinburg rääkis, et eelmisel aastal sõitis ta küll tükk aega teiste tüdrukutega koos, aga tõusud on tema trump. "See rada on pisut raskem kui mõned teised maratonid. Just tõusude mõttes, aga ma oskan neid ära kasutada," ütles rattur.