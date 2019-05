Elektrikatkestus vangistas vanema naise lifti

Päästjad murdsid liftiukse lahti ja õnneks oli lift peatunud nii, et liikumiseks kahte karku kasutava naise sai sealt lisavahendite abiga kätte. Et naine ise pisikesest avausest välja pugeda ei julgenud, siis viidi talle sinna tool. Päästjad tõstsid hädalise koos tooliga liftist välja.

Päästetöid juhtinud Kunda komando meeskonnavanem Mait Penjam rääkis, et nendele oli see esmakordne kedagi liftist päästa. Kunda komandot kasutati seepärast, et Rakvere komando oli hetkel muu väljakutsega hõivatud.

Penjami sõnul oli see esmakordne sündmus õppetunniks ka päästjatele. Meeskonnavanem tõi näite, et liftiuste avamisel on oluline teha koostööd liftitehnikutega. Et uste avamisega ei hakaks lift omatahitsi liikuma.