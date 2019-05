Tapal avatakse tankiremonditehas

2013. aastal loodud Milrem LCM tegeleb kaitseväetehnika hoolduse, remondi ja ümberehitusega. "See on meie leib, mis meil on hästi välja tulnud ja millega meil on suured ambitsioonid," lausus ettevõtte juhatuse esimees Ingvar Pärnamäe. "Tapale tuleku põhjus on lihtne: siin on kaitseväe jalaväebrigaad ja meie huvi on olla kliendile võimalikult lähedal." (VT)