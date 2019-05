Aga mitte saunafestivali poolt või vastu ei tahtnud ma kirjutada, vaid sellest, kuidas toimuvat suur­üritust plaanitakse finantseerida. Linnavolikogu menetluses on lisaeelarve, kus on kirjas, et linnavalitsus plaanib eraldada saunafestivalile 25 000 eurot.