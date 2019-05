KredExi toetusvoor täitus mõne minutiga

“Me teadsime, et huvi kujuneb väga suureks, aga et nii suureks, seda me ei aimanud,” tunnistas Kred­Exi eluaseme energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Reinsalu sõnul on korteriühistud valmis võtma kohustusi, et renoveerida oma eluaset, aga riigi pakutavast abist jääb selgelt napiks.

Et KredExi jagatav raha sõltub poliitikute otsustest, pole teada, millal jõutakse järgmise rahasüstini ja kui suur see on. Tõenäoliselt saavad seekord rahaabi 50 esimest taotlejat ning keskmine summa on 300 000 eurot.