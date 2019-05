Priit Randman tõdes, et Tõnis Laugesaar ja Kristo Heinmann Pekost said kolmandas vahetuses teistest natuke eest ära. Laugesaarel õnnestus eelviimane punkt kätte saada ja see otsustaski hõbemedali saatuse. “Seda ei osanud tõesti oodata. See oli maksimum kah. Esimese koha saanud kaitsejõudude vastu ei saa. Seal on tippsportlased,” selgitas Randman.