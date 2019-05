Rakveres tuleb kirikute öö koos arheoloogi ja aasta arstiga

Rakvere adventkoguduse pastor Toivo Kaasik rääkis, et eelmistel aastatel on kirikute ööl käinud kirikus paljud, kes ütlevad, et on eluaeg mööda käinud, kuid alles nüüd esimest korda sisse astunud. “Ja on ka neid, kes tulevadki igal aastal kirikute ööl. Mõned istuvad kümme minutit vaikselt ja lähevad siis edasi. Tulevad ka sõpruskonnad – kui kellegi tuttav käib selles kirikus, tullakse uudistama,” rääkis Toivo Kaasik.