Reisijatevedu Rakvere-Kunda raudteel vajaks ministri väitel suuri investeeringuid

"Vastloodud valitsuse koalitsioonilepingus on kajastatud raudteetranspordi arendamise vajadus, seda nii reisijate- kui ka kaubaveo perspektiivis. Nimetatud teema oli üks valimislubadusi, mida Virumaa erinevad saadikukandidaadid käesoleva aasta märtsis toimunud valimiste perioodil rõhutasid. Seda eriti Euroopa Liidu uue rahastusperioodi investeeringute planeerimise valguses," märkisid Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ja Lääne-Viru esimene maavanem Lembit Kaljuvee oma pöördumises.

Nad märkisid, et Rakvere-Kunda raudteel opereeriv logistikaettevõte Kunda Trans AS on alustanud sellesuunalisi läbirääkimisi Eesti Raudtee juhtkonnaga ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivate ametnikega.