Peaminister käis Sagadis kaugete maade saadikuid võõrustamas

"Maailma mõistes oleme kõik väikesed riigid ja koostöös saame paremini vastata väljakutsetele nagu kliimamuutused ja kestlik majandusareng. Eesti kogemus on näidanud, et üleilmsete murede lahendamisel on meil tihti sarnased huvid ja seepärast on oluline, et leiaksime ühisosa," rääkis Ratas.