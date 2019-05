Kadrina spordikeskuse saalipõrand saab värske ilme

"Põrand on suhteliselt heas korras, mõned lauad oli vaja vahetada. Usun, et pärast remonti on see jälle nagu uus," tähendas Marek Ainsam. "Saalipõranda hooldus on täpselt sama kui autoga hoolduses käimine: kui ikka absoluutselt ei käi, siis võib asi väga halvasti lõppeda ning ühel hetkel peab hakkama mõtlema uue mootori peale. Korraline hooldus on alati odavam, sest siis peab palju kauem vastu ja on vähem kulukas."