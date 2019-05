Südasuviselt kuumad ilmad soosivad õhukest riietust ja kergeid jalanõusid. Rakvere gümnaasiumi algklassiõpilased on loobunud nii talvesaabastest, kummikutest kui ka ketsidest ja leidnud neile hoopis teise rakenduse. Jalavarjudest on saanud "lillepotid", mis ninad igatsevalt koolihoone poole on suunanud. Igatahes vahva idee ja püüab möödujate pilku.

FOTO: Meelis Meilbaum