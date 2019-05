Päides saavad koerad koos omanikega treenida

Võrkaiaga piiratud alal on reguleeritava kõrgusega hüppetõkked, kiik, slaalomirada, poom ja kolm tunnelit. “Kõik need on koerte jaoks toodetud, turvalised, et nad ei libiseks, ja ilmastikule vastupidavad. Need on tootnud Hispaania firma, kes on koertele spetsialiseerunud,” ütles Galina Murel.