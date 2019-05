Rakvere Võrkpalliklubi seisab teelahkmel

Ehkki võrkpalliklubi juhid pole Eesti ja Läti klubisid ühendavas Credit24 võrkpalliliigas ning koduses meistrisarjas jätkamise või loobumise otsust kinnitanud ega ka ümber lükanud, on võrkpallisõprade kõrvu jõudnud pigem murelikud noodid.

Sellega, et kohalik võrkpalliklubi seisab teelahkmel, on kursis ka Rakvere linnapea Marko Torm, kes postitas täna oma Facebooki kontole üleskutse, milles kutsus kõiki koostööpartnereid ja Virumaa ettevõtjaid keerulises situatsioonis linna võrk- ja korvpalliklubi toetama.

"Oleme olukorras, kus korvpalliklubil Rakvere Tarvas on võimalus tõusta meistriliigasse. Kahe aasta jooksul on kätte võideldud nii teise kui ka esimese liiga võidud. Raha meistriliiga tasemel mängimiseks aga napib. Meie Rakvere Võrkpalliklubi tegi korraliku hooaja, aga kaalub ühe võimalusena tegevuse lõpetamist kõrgeimal, meistriliiga tasemel. Raha elementaarsegi mängutaseme saavutamiseks ja konkurentsivõimelise tiimi kokkupanekuks napib," kirjutas linnapea.

Ta lisas, et kui kellegi silmis väärivad need kaks klubi kaasalöömist Eesti kõrgeimal tasemel ja peetakse võimalikuks neid toetada, siis tuleks võtta esimesel võimalusel klubide juhtidega ühendust ning õlg alla panna. "Ka väikesest toest võib saada abi. Koos oleme tugevamad ja kogemus näitab, et kõik suured asjad algavad meie väikestest tegudest," lisas Marko Torm.